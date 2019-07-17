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Русин та Сідклей не потрапили до заявки Динамо на сезон 2019/20

19:35 1372 Читать на русском
Русин та Сідклей не потрапили до заявки Динамо на сезон 2019/20
Назарій Русин / фото: Ю. Юр'єв

Гравці київського Динамо Назарій Русин та Сідклей, найімовірніше, проведуть наступний сезон у складах інших команд.

На офіційному сайті української Прем'єр-ліги з'явилася заявка київського Динамо на сезон 2019/20.

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Цікаво, що у цьому списку поки немає форварда Назарія Русина і захисника Сідклея. Зазначимо, що це ще не остаточна заявка "біло-синіх". Додамо, що в списку відсутній і літній новачок Динамо Олександр Караваєв.

Раніше повідомлялося, що Карпати хочуть орендувати Русина, а Сідклей потрапив в список інтересів Сан-Паулу і Інтернасьонала.

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