toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БОРНМУТ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ КАРПАТИ - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Русин та Лєднєв не допоможуть Зорі в матчі з Динамо

22:42 458 Читать на русском
Русин та Лєднєв не допоможуть Зорі в матчі з Динамо
Богдан Лєднєв / ФК Зоря

Наставник Зорі Віктор Скрипник змушений серйозно поламати голову перед поєдинком 6-го туру УПЛ проти Динамо.

Півзахисник Зорі Богдан Лєдєв та нападник Назарій Русин не зіграють в наступному турі чемпіонату України проти київського Динамо, який пройде 1 вересня в Запоріжжі.

"У Києві мені було дуже важко, я звик бути вдома", – Русин розповів, чому віддав перевагу Зорі перед Карпатами

Про це повідомив наставник луганців Віктор Скрипник на прес-конференції після поєдинку з Карпатами, інформує офіційний сайт Зорі.

Обидва виступають за Зорю на правах оренди саме з Динамо, тому не зможуть вийти на поле Славутич Арени. До слова, після 5-ти турів Зоря випереджає киян на 3 очки, але "біло-сині" мають гру в запасі.

Зоря перемогла Карпати та вийшла на третє місце УПЛ – гол Будківського знецінив сейви Підківки

blog_ava
Гвардіола – про головного конкурента Зінченка: Він "паше", як віл
09:53
3641
Теги
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
22
хв
СК Дніпро-1
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук