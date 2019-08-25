Русин та Лєднєв не допоможуть Зорі в матчі з Динамо

Наставник Зорі Віктор Скрипник змушений серйозно поламати голову перед поєдинком 6-го туру УПЛ проти Динамо.

Півзахисник Зорі Богдан Лєдєв та нападник Назарій Русин не зіграють в наступному турі чемпіонату України проти київського Динамо, який пройде 1 вересня в Запоріжжі.

"У Києві мені було дуже важко, я звик бути вдома", – Русин розповів, чому віддав перевагу Зорі перед Карпатами

Про це повідомив наставник луганців Віктор Скрипник на прес-конференції після поєдинку з Карпатами, інформує офіційний сайт Зорі.

Обидва виступають за Зорю на правах оренди саме з Динамо, тому не зможуть вийти на поле Славутич Арени. До слова, після 5-ти турів Зоря випереджає киян на 3 очки, але "біло-сині" мають гру в запасі.

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