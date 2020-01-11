Русин спрогнозував, яке місце посяде Динамо у чемпіонаті України

Нападник київського Динамо Назарій Русин поділився очікування від другої частини сезону в чемпіонаті України.

"Думаю, що Динамо вдасться завоювати срібні медалі. А що стосується Зорі, то скажу так: на полі ми суперники, а поза полем – друзі. Навіть якщо я гратиму проти луганців, буду викладатися на всі сто відсотків.

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На полі для мене зараз існує лише Динамо. Чи буду святкувати гол, якщо заб’ю Зорі? Ні, не буду", – сказав Русин у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо скористалося пунктом щодо дострокового повернення Русина з оренди в Зорі. У сезоні 2019/20 Назарій провів 17 матчів за Зорю у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів.

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