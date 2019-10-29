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Русин розкрив секрет успішної гри Зорі під керівництвом Скрипника

07:30 1523 Читать на русском
Русин розкрив секрет успішної гри Зорі під керівництвом Скрипника
Назарій Русин / 1927.kiev.ua

Нападник Зорі Назарій Русин виділив сильні сторони своєї команди, які дозволяють їй здобувати хороші результати в останніх матчах УПЛ.

"У Зорі хороша команда, тренерський штаб. У нас дуже швидка команда. Також є хлопці, які чудово працюють з м'ячем. Граємо агресивно. Ми всі молоді, всі хочемо, б'ємося. Виходить непоганий результат.

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Радий, що забиваю. Дай бог, так триватиме й надалі", – сказав Русин в ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, Назарій Русин виступає за Зорю на правах оренди, а права на нього належать київському Динамо. В поточному сезоні УПЛ 21-річний футболіст зіграв 9 матчів, у яких забив 4 голи.

Зазначимо, що після 12 турів команда Віктора Скрипника посідає 4 місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 22 очки.

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Зоря Зоря Віктор Скрипник Віктор Скрипник Назарій Русин Назарій Русин
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