Русин розкрив секрет успішної гри Зорі під керівництвом Скрипника

Нападник Зорі Назарій Русин виділив сильні сторони своєї команди, які дозволяють їй здобувати хороші результати в останніх матчах УПЛ.

"У Зорі хороша команда, тренерський штаб. У нас дуже швидка команда. Також є хлопці, які чудово працюють з м'ячем. Граємо агресивно. Ми всі молоді, всі хочемо, б'ємося. Виходить непоганий результат.

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Радий, що забиваю. Дай бог, так триватиме й надалі", – сказав Русин в ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, Назарій Русин виступає за Зорю на правах оренди, а права на нього належать київському Динамо. В поточному сезоні УПЛ 21-річний футболіст зіграв 9 матчів, у яких забив 4 голи.

Зазначимо, що після 12 турів команда Віктора Скрипника посідає 4 місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 22 очки.

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