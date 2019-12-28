Русин розкрив головну причину невдач молодіжної збірної України

Форвард київського Динамо Назарій Русин проаналізував стан справ у молодіжній збірній України.

"Чи можна надолужити згаяне на старті турніру? На мій погляд, зараз немає сенсу дивитися в турнірну таблицю, потрібно просто виходити на поле і демонструвати свою гру, по можливості, кращу, тоді і результат обов'язково прийде.

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Вважаю, що нам не вистачило зіграності, через це ми, напевно, втратили і в упевненості. Але ніхто голову попелом не посипає. У матчах, що залишилися, ми докладемо максимум зусиль для перемоги.

Найсильнішими з усіх суперників збірної України були, напевно, данці. У них у Львові багато що виходило. Але попереду ще є гра-відповідь", – сказав Русин в інтерв’ю виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, наразі молодіжна збірна України посідає 4 місце у своїй відбірковій групі до Євро-2021. Команда Ротаня в чотирьох матчах зазнала трьох поразок і здобула одну перемогу. Лідери групи, Данія та Румунія, які провели на один матч більше, мають у своєму активі 15 та 10 очок відповідно.

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