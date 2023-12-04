Українець востаннє з'являвся на полі 25-го листопада у невдалому матчі з Плімутом (0:2). Головний тренер "чорних котів" Тоні Моубрей зняв Русина вже у перерві, а після гри поскаржився на погану реалізацію Назарія.

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Потім нападник двічі взагалі не потрапляв до заявки Сандерленда. Як виявилося, не слід шукати якихось конфліктів. Русин випав зі складу через травму паха, стверджує Sport.ua. Український легіонер ще пропустить матч проти Вест Бромвіча (9-те грудня), але до Лідса (12-го) повинен відновитися.

Нагадаємо, влітку Сандерленд заплатив Зорі за Русина 2,5 млн євро. У новій команді нападник провів 9 матчів та відзначився одним асистом.

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