Русин пропустить перший збір Динамо – розмов з Луческу про майбутнє не було
Динамо найближчим часом не може розраховувати на форварда Назарія Русина.
"Коли відновлюсь? Лікарі говорили, що потрібно три місяці. Виходить, що 19 лютого мені можна буде тільки почати тренуватися. Тому на перший збір я з командою навіть не лечу, а до другого зможу робити тільки пробіжку.
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Відпустка минула так собі, тому що я був і залишаюся травмованим. Перші три тижні було важко. Не міг сам одягтися. А так був із сім'єю, у мене народився син. Відпустка минула нормально. Ні добре, ні погано. Чи говорив з Луческу про подальші плани? Ще ні", – цитує Русина Динамоманія.
Нагадаємо, що форвард зламав ключицю і в першій частині сезону провів на полі лише 19 хвилин.
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