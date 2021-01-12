"Коли відновлюсь? Лікарі говорили, що потрібно три місяці. Виходить, що 19 лютого мені можна буде тільки почати тренуватися. Тому на перший збір я з командою навіть не лечу, а до другого зможу робити тільки пробіжку.

Динамо провело перше тренування після відпустки – Сідклей та Кадірі в обоймі

Відпустка минула так собі, тому що я був і залишаюся травмованим. Перші три тижні було важко. Не міг сам одягтися. А так був із сім'єю, у мене народився син. Відпустка минула нормально. Ні добре, ні погано. Чи говорив з Луческу про подальші плани? Ще ні", – цитує Русина Динамоманія.

Нагадаємо, що форвард зламав ключицю і в першій частині сезону провів на полі лише 19 хвилин.

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