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Русин прокоментував повернення в Динамо

19:20 1811 Читать на русском
Русин прокоментував повернення в Динамо
Назарій Русин / ФК Динамо

Форвард київського Динамо Назарій Русин відреагував на дострокове завершення орендної угоди з луганською Зорею.

"Так, дійсно, я достроково повертаюся в Динамо і їду з першою командою на зимові збори. Я дуже радий повернутися додому", – цитує нападника Динамо Киев от Шурика.

Динамо офіційно повернуло Русина

Нагадаємо, в понеділок стало відомо, що Динамо скористалося пунктом щодо дострокового повернення Русина з оренди в Зорі. Вочевидь, це пов'язано з ситуацією навколо Артема Бєсєдіна, який не пройшов допінг-тест після матчу з Мальме в Лізі Європи.

У сезоні 2019/20 Назарій Русин провів 17 матчів за Зорю у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів.

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