"Це був важкий сезон для мене. Переїхав в абсолютно нову для мене країну та нову команду. Перед переїздом майже не тренувався приблизно півтора місяця – тільки в спортивній залі, бо мав проблеми з паховими м'язами та мусив їх залікувати.

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Коли я приїхав, то тут вже грали сьомий тур, тож потихеньку почав знайомитися з чемпіонатом та набирати форму. Свою роль відіграла і мова – це було дуже важливо, а я її не знав. Взагалі, футбол – це не тільки футбольне поле, а ще багато чого і за його межами.

Перших 4 місяці мені було дуже важко. Потім стало краще, але згодом травмувався, таке трапляється, це футбол. Не хочу, щоб травма слугувала мені якимось виправданням, тому просто констатую, що для мене сезон був невдалий.

Чи відновився вже після травми? Нам давали програму на відпустку, я її виконував. Думаю, що до зборів готовий", – сказав русин у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Назарій приєднався до Сандерленда 1 вересня 2023 року, перейшовши за 2,5 мільйони євро з Зорі. У 25 матчах забив 5 голів і віддав 2 асисти.

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