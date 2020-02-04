Русин повернувся в загальну групу Динамо – троє інших гравців продовжують відновлення

Форвард Динамо Назарій Русин успішно завершив свою реабілітацію після травми.

Нападник сьогодні (4 лютого) повернувся в загальну групу, інформує офіційний сайт клубу.

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Русин мав незначні проблеми з гомілкостопом, через які пропустив перші дні другого етапу зборів Динамо. 21-річний гравець має шанс вийти у спарингу проти словенської Олімпії, який відбудеться завтра (5 лютого). А от справи Бурди, Циганкова і Шабанова наразі гірші – вони займаються за індивідуальною програмою під керівництвом тренера-реабілітолога.

Додамо, що Русин зміг відзначитись двома голами на перших зборах Динамо – форвард киян вразив ворота Вардара і Нефтчі.

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