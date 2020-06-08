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Русин пообіцяв не святкувати, якщо заб'є гол у ворота Зорі

22:02 111 Читать на русском
Русин пообіцяв не святкувати, якщо заб'є гол у ворота Зорі
Назарій Русин (ліворуч) / фото: Динамо

Нападник Динамо Назарій Русин поділився очікуваннями від матчу проти Зорі в рамках 26-го туру УПЛ.

 

"Нам потрібно вигравати – і все. Потрібно добре зіграти, щоб здобути перемогу. Більше не очікую нічого. Що стосується сильних сторін Зорі, то вони добре виходять в атаку, добре контролюють м’яч та пресингують, і у цієї команди хороший тренер.

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Щодо Зорі тренерський штаб Динамо у мене нічого не питав, можливо, ще спитають. А якщо заб’ю у ворота Зорі, то святкувати гол не буду", – цитує Русина прес-служба киян.

До слова, поєдинок 26-го туру УПЛ Зоря – Динамо відбудеться 13 червня. Початок матчу о 17:00. Назарій Русин розпочинав нинішній сезон у складі луганців, де переконав киян повернути свого гравця назад. Загалом у поточній кампанії 21-річний нападник зіграв 24 матчі в усіх турнірах, в яких забив 9 голів та віддав 6 результативних передач.

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Динамо Динамо Назарій Русин Назарій Русин Зоря Зоря Зоря - Динамо
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