"Чорні коти" знову змінили наставника – до цього клуб змінив трьох тренерів за сезон.

Сандерленд на офіційному сайті повідомив про призначення Режи Ле Брі головним тренером команди.

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Контракт із французьким наставником розрахований на 3 роки. Останнім його місцем роботи був французький Лор'ян, який вилетів за підсумками минулого сезону з Ліги 1.

Додамо, що Ле Брі всю свою тренерську кар'єру провів у Франції. Сандерленд же посів 16 місце в Чемпіоншипі, набравши 56 очок за 46 турів.

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