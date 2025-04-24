Форвард Хайдука Назарій Русин, схоже, змушений буде повернутися до Англії.

Як стало відомо Футбол 24, Хайдук не буде викуповувати контракт Русина. Причина проста – хорватський клуб не готовий задовольнити фінансові вимоги Сандерленда.

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Наразі основними претендентами на футболіста залишаються ЛНЗ та Металіст 1925, де головні тренери особисто зацікавлені в послугах Назарія.

Нагадаємо, Русин перейшов у Хайдук з англійського Сандерленда на правах оренди. За час перебування в клубі Назарій зіграв 11 матчів та віддав 1 асист.

Русин допоміг Хайдуку здобути перемогу над аутсайдером – екс-зірка Зорі отримав червону, а легенда Барси забив гол