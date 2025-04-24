Русин на межі трансферу – відома причина відмови Хайдука від українця, є два претенденти
18:52 - Читать на русском
Форвард Хайдука Назарій Русин, схоже, змушений буде повернутися до Англії.
Як стало відомо Футбол 24, Хайдук не буде викуповувати контракт Русина. Причина проста – хорватський клуб не готовий задовольнити фінансові вимоги Сандерленда.
Русин міг перейти до володаря Суперкубка УЄФА – форвард Сандерленда пояснив, чому обрав Хайдук
Наразі основними претендентами на футболіста залишаються ЛНЗ та Металіст 1925, де головні тренери особисто зацікавлені в послугах Назарія.
Нагадаємо, Русин перейшов у Хайдук з англійського Сандерленда на правах оренди. За час перебування в клубі Назарій зіграв 11 матчів та віддав 1 асист.
Русин допоміг Хайдуку здобути перемогу над аутсайдером – екс-зірка Зорі отримав червону, а легенда Барси забив гол
Джерело: Футбол 24
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter