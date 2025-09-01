Русин може змінити клуб в останній день трансферного вікна – на українця націлився новачок європейського чемпіонату
Український форвард Назарій Русин залишає Сандерленд і продовжить кар’єру в Арці з Гдині, повідомляє журналіст Каміль Бектовські.
Ванат офіційно став гравцем Жирони – каталонський клуб підсилився ще одним українцем
Нападник приєднається до новачка польської Екстракляси на умовах оренди до кінця поточного сезону.
Попередню весняну частину чемпіонату Русин провів у Хайдуку, де зіграв 17 матчів і віддав одну результативну передачу. Вартість 26-річного футболіста, за даними Transfermarkt, складає близько одного мільйона євро.
Зубков відзначився асистом та став найкращим гравцем матчу – перемогу не вдалось втримати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter