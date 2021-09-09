Форвард дніпрян Назарій Русин, права на якого належать Динамо, має шанси вийти на поле у поєдинку проти рідної команди. Треба лише сплатити "біло-синім" семизначну суму.

СК Дніпро-1 має право скористатись послугами орендованого у Динамо форварда Назарія Русина у матчі з киянами, повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

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Однак є одне "але"! В умовах орендного договору між клубами фігурує сума у 5 млн. гривень. Саме стільки доведеться заплатити дніпрянам за участь у матчі Русина.

Така умова не випадкова – в Динамо добре пам'ятають лютневий поєдинок 2020 року, коли орендований СК Дніпро-1 Владислав Супряга зробив хет-трик у матчі з киянами.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – СК Дніпро-1 відбудеться 23 жовтня у рамках 12-го туру УПЛ.

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