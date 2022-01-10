Форвард Динамо Назарій Русин близький до переходу в Чорноморець. Прес-служба одеситів оприлюднила на клубній сторінці у соціальній мережі Instаgram фото з першого тренування команди у Туреччині, на якому поряд з іншими футболістами "моряків" працює і нападник киян.

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Нагадаємо, першу частину сезону Русин провів на правах оренди у СК Дніпро-1. За команду Ігора Йовічевіча він зіграв у 10 матчах у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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