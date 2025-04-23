"Як стався мій перехід до Хайдука? Оскільки тренерський штаб Сандерленда на мене не розраховував, я ще з листопада почав спілкуватися зі своїм агентом Вадимом Шаблієм щодо того, щоб або перейти кудись повноцінно, або в оренду. Хотів грати у футбол.

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Варіант з Хайдуком з’явився в грудні, але усе якось затягнулося. Потім вже в січні в мене спитали: "Готовий перейти до Хайдука?" Відповів: "Так, я хочу піти".

Чому зупинився на цьому варіанті? Це велика команда в Хорватії. Я навіть не уявляв, наскільки. Як Динамо або Шахтар в Україні. Люди тут дуже люблять цей клуб. Команда бореться за чемпіонство. Ще й тренер – Гаттузо. Чому ні?

З європейських клубів мною цікавився Абердін – спілкувався з ними. А щодо ЛНЗ... Я в дуже хороших відносинах з Романом Григорчуком. Ми спілкувалися, але... Хотілося ще спробувати себе у Європі", – сказав Русин в інтервʼю Українському футболу.

Нагадаємо, Абердін – 4-разовий чемпіон Шотландії й 7-разовий володар Кубка країни. У сезоні 1982/82 завоював Кубок володарів Кубків, а згодом здобув Суперкубок УЄФА (1983).

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