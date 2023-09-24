Нападник Сандерленда Назарій Русин може вперше зіграти у складі нової команди.

Сандерленд вже о 17:00 розпочне поєдинок з Кардіффом у поєдинку 8-го туру Чемпіоншипа.

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"Чорні коти" оприлюднили заявку на поєдинок. Знайшлось у ній місце і Назарію Русину, який, щоправда, розпочне цю гру на лаві запасних.

Нагадаємо, клуб Чемпіоншипа, за даними інсайдерів, заплатив за форварда Зорі 2,5 млн євро плюс можливі бонуси.

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