Русин: Хочу стати лідером Динамо, як би голосно це не звучало

Нападник київського Динамо, який останні півроку провів на правах оренди в Зорі, поділився враженнями від перебування у луганському клубі.

"Чи зрадів я поверненню в Динамо? Звичайно, адже цей клуб дав мені багато і саме тут я дізнався, що таке дорослий футбол. Я не лише хочу закріпитися у складі "біло-синіх", а й стати лідером команди, як би голосно це не звучало. У Зорі мені було дуже комфортно і про луганський клуб я можу сказати лише теплі слова. У Зорі дуже хороший колектив і я буду за ними сумувати.

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Шкода, що не зіграли у груповому раунді Ліги Європи. Адже, оскільки Зоря молода команда, то для нашого зростання такий турнір пішов би на користь. Нам зовсім трохи не вистачило. Еспанйол виявився міцним горішком. Але виліт з євротурніру не вибив нас з колії: Віктор Скрипник швидко перемкнув нас на чемпіонат, сказавши, що ніколи засмучуватися, потрібно набирати очки і домагатися права зіграти в Європі наступного року", – розповів Русин в інтерв’ю виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, згідно річного орендного договору, кияни мали право достроково повернути форварда після Нового року, чим і скористались. Цілком можливо, що окрім успішної гри Русина за луганський клуб ще однією причиною раптового бажання повернути гравця стала невизначеність з основним нападником команди Артемом Бєсєдіним – наразі його дискваліфіковано на 30 днів через провалений допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти шведського Мальме.

У сезоні 2019/20 Назарій Русин провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів.

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