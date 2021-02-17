Шабанов приєднається до Легії вже сьогодні та виступатиме у складі польського чемпіона до травня, повідомляє ТаТоТаке. Цікаво, що захисника все ж можуть викупити по завершенні угоди – остаточне рішення сторони приймуть влітку.

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Також зазначається, що Легія орендує нападника Динамо Назарія Русина до грудня 2021 року. Гравець приєднається до поляків найближчим часом.

Додамо, що і Шабанов, і Русин отримували дуже мало ігрового часу у першій половині сезону – лише 3 поєдинки на двох.

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