Русин: Дякую Богу за те, що дав мені шанс залишитися у Динамо

Форвард Назарій Русин поділився емоціями після підписання нового контракту з київським Динамо.

"Хочу подякувати, в першу чергу, Богу за те, що він дав мені шанс залишитися в київському Динамо та продовжити контракт на п’ять років із такою великою командою. Окрім того, хочу подякувати президенту клубу, тренерам і партнерам по команді за те, що вони допомогли мені залишитися тут, а також своїм батькам, дівчині та всім близьким людям. Я дуже радий! Для мене це дуже багато означає.

Динамо підписало новий контракт з Русиним

Конкуренція за місце у складі – це чудово, футболісти стають набагато кращими завдяки їй. А хто буде грати, я чи Соль, – будемо бачити протягом сезону. Що стосується того, що я був найкращим бомбардиром Динамо на зимових зборах, то це завжди приємно, але головне – забивати в офіційних іграх, і я прагну забити якнайбільше м’ячів", – цитує Русина офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, молодий нападник провів першу частину сезону у Зорі на правах оренди і відзначився 5 голами та 2 асистами. Після повернення в Динамо Русин провів дві гри, обмежившись результативною передачею на Буяльського у поєдинку з Ворсклою.

"У Михайличенка немає вибору": чому Динамо не вселяє оптимізму, або Як арбітри роблять свою "чорну справу"