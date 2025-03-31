Назарій Русин вперше з лютого вийшов у стартовому складі хорватського Хайдука на гру проти Шибеника (1:0). Рахунок та огляд матчу – на "Футбол 24".

Чемпіонат Хорватії. 27 тур

Хайдук – Шибеник – 1:0

Гол: Ракітіч, 59

Вилучення: Цвек, 57

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Підопічні Дженнаро Гаттузо здолали в домашній грі Шибеник з дна турнірної таблиці завдяки влучному удару екс-гравця Барселони Івана Ракітіча. Команда зі Спліта грала у більшості майже увесь другий тайм після видалення на 57-й хвилині Ловро Цвека, який відомий українським вболівальникам завдяки виступам за луганську Зорю.

Назарій Русин провів на полі 82 хвилини, проте не відзначився голом. Таким чином Хайдук повернувся на перше місце в чемпіонаті Хорватії, випереджаючи Рієку на 1 очко в турнірній таблиці.

Novo slavlje Bijelih na Poljudu. ️ pic.twitter.com/n1PaQpH5Og — HNK Hajduk Split (@hajduk) March 30, 2025

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