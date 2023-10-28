Русин вийде у стартовому складі Сандерленда на гру проти Норвіча – українець вперше з'явиться на полі з перших хвилин.

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Зазначимо, що матч Сандерленд – Норвіч розпочнеться вже о 17:00 за київським часом. Команди наразі є сусідами в турнірній таблиці: Русин і Ко на 10 місці з 19 очками, а Норвіч – чотирнадцятий з 17 пунктами.

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Додамо, що Назарій після трансферу до Сандерленда зіграв за "чорних котів" всього 54 хвилини.