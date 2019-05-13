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"Русин – єдиний у Динамо, у кого є моменти, але його не підтримують, а звинувачують", – Несенюк

13 травня 14:12 911 Читать на русском
"Русин – єдиний у Динамо, у кого є моменти, але його не підтримують, а звинувачують", – Несенюк
Назарій Русин / фото: Ю. Юр'єв

Глава департаменту Динамо по роботі із засобами масової інформації Микола Несенюк поділився враженнями від гри форварда киян Назарія Русина.

11’ Назарій Русин
 
Сілас 90+1’
11’ Назарій Русин
90+1’ Сілас

"У нинішньому Динамо є два футболісти з високою стартовою швидкістю – Русин і Супряга. Русин, коли виходить на поле, завжди має моменти і забиває м'ячі. Але його не підтримують, а навпаки – садять на лаву запасних. Та ще й звинувачують в нереалізованих моментах.

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Невже не ясно, що головне в тому, що ці моменти у Русина є. У привезеного за великі гроші немолодого Соля цих моментів майже не було, у Вербіча, якого перевели з флангу, теж. Не кажу вже про де Пену, щоб нікого не образити.

Тому маємо двадцятирічного футболіста, який в кожній грі має моменти, і майже в кожній грі забиває. Але майже не грає, як грав свого часу Блохін. Розумію, що за часів юного Блохіна нинішні тренери ще не народилися. Розумію, що футбол змінився. Але цінність футболістів зі стартовою швидкістю залишилася.

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Я не порівнюю Русина з Блохіним – для порівняння Русин повинен грати, а не виходити на поле зрідка зі страхом помилитися і більше не потрапити до складу. У 1972-му теж ніхто не здогадувався, що пацан, який не потрапляє в ворота з п'яти метрів – майбутній найкращий футболіст Європи. Але були тренери, які в цього пацана вірили", – написав Несенюк на своїй сторінці Facebook.

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