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Русин – про матч з Данією U-21: Я вже забивав на Арені Львів

12:31 574 Читать на русском
Русин – про матч з Данією U-21: Я вже забивав на Арені Львів
Назарій Русин (праворуч) / Фото УАФ

Нападник Зорі та збірної України U-21 Назарій Русин оцінив шанси команди у матчі проти Данії в рамках відбору на Євро-2021.

 

"Збірна Данії – добре навчена команда. Данці сильні фізично, тому матч буде дуже складним для збірної України. Тренери розповіли нам, як діяти проти цього суперника, тому ми постараємося втілити цей план в життя.

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Збірна України розраховує на підтримку львівських уболівальників і всіх тих людей, які приїдуть вболівати за неї з інших областей нашої країни. У мене, до речі, буде і персональна підтримка в особі батьків і моєї дівчини.

На Арені Львів я вже забивав, виступаючи за Динамо. Сподіваюся, зможу зробити це і за молодіжну збірну, якщо тренер довірить мені місце в складі", – цитує Русина офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, двобій Україна U-21 – Данія U-21 відбудеться 15 листопада, початок о 18:30.

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Україна U-21 - Данія U-21 Україна U-21 Україна U-21 Збірна України U-21 Назарій Русин Назарій Русин Відбір Євро-2021 (U-21)
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