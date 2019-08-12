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Русин – про дебютний гол за Зорю: Думаю, ми можемо скласти конкуренцію Динамо і Шахтарю

16:40 644 Читать на русском
Русин – про дебютний гол за Зорю: Думаю, ми можемо скласти конкуренцію Динамо і Шахтарю
Назарій Русин / О. Попов

Нападник Зорі Назарій Русин поділився емоціями від перемоги над Колосом в матчі 3-го туру УПЛ. У тому поєдинку форвард відзначився першим голом за луганську команду.

34’ Денис Костишин
 
Богдан Лєднєв 27’
Владислав Кабаєв 46’
Назарій Русин 45+1’
27’ Богдан Лєднєв
34’ Денис Костишин
46’ Владислав Кабаєв
45+1’ Назарій Русин

"У перші 25 хвилин було дуже складно. Плюс спекотна погода. Однак потім взяли гру під свій контроль і виграли. Я зіграв небагато, але бачу, що хлопцям непросто. Багато перельотів, багато ігор. Але ми впоралися.

Русин став найкращим гравцем 3-го туру УПЛ – він провів перший матч за Зорю в чемпіонаті

Дебютний гол? Дуже радий, що допоміг команді здобути три очки. На гру з ЦСКА не відволікалися – ми професіонали і все розуміємо. Треба йти від гри до гри і тоді все буде добре.

Після гри привітали один одного, поспілкувалися. Коуч дав настанови перед важливим матчем проти ЦСКА.

Важливо набирати очки. Думаю, що в цьому сезоні нам цілком під силу скласти конкуренцію і Динамо, і Шахтарю", – розповів Русин прес-службі Зорі.

До слова, матч проти Колоса став для 20-річного форварда дебютним за Зорю в УПЛ – минулого тижня він вийшов на заміну в поєдинку Ліги Європи проти ЦСКА. Нагадаємо, луганці орендували Русина в Динамо на сезон 2019/20.

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