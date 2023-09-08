"Назарій – гравець, за яким ми стежили протягом деякого часу, і, слідкуючи за складним процесом, який розгортався протягом літа, ми раді, що уклали угоду про його передачу в клуб.

Русин прибув у розташування Сандерленда

Русин – динамічний і розумний форвард, який любить використовувати простір. Він постійно впливав на команду, забиваючи голи та віддаючи результативні передачі. Ми з нетерпінням чекаємо на допомогу від Назарія, коли він адаптується до життя в новому середовищі, і ми раді вітати його на Стадіоні Світла", – поділився Спікмен у коментарі Sunderland Echo.

Нагадаємо, Русин підписав з англійським клубом контракт на чотири роки з можливістю продовження ще на один сезон. До слова, Сандерленд після 5-ти турів йде у турнірній таблиці Чемпіоншипу на сьомій сходинці, набравши 10 очок. Дебютувати за нову команду Назарій зможе вже 16 вересня у виїзному поєдинку проти КПР.

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