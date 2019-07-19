Руні зробив посміховисько із суперників та забив 13-й гол у сезоні

Форвард ДС Юнайтед Вейн Руні відзначився черговим голом в MLS, який став для нападника вже 13-м у поточному сезоні.

В поєдинку 22-го туру MLS ДС Юнайтед легко розбив аутсайдера Цинциннаті з рахунком 4:1. Третій гол Юнайтед в активі 33-річного Вейна Руні.

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На 65-й хвилині форвард отримав передачу з глибини поля, легко прибрав одного захисника та пробив поміж ніг іншому. М'яч влетів у нижній кут воріт – 13-й гол екс-нападника збірної Англії в сезоні-2019 в рамках всіх турнірів.

ДС Юнайтед набрав 35 очок та посідає друге місце в Східній конференції. У лідера Філадельфії на бал більше. Що стосується Руні, то в активі колишнього нападника МЮ 11 голів у сезоні – це 4-й результат.

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