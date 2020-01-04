Руні зізнався, що робив ставки – легенда Манчестер Юнайтед поділився гірким досвідом

Легендарний англійський нападник Вейн Руні мав проблеми з лудоманією.

"Я був молодим хлопцем, який щойно отримав багато грошей.

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На виїзних матчах Манчестер Юнайтед ви зупиняєтеся в готелі. А в збірній Англії проводиш в готелі від 7 до 10 днів. Ви нудьгуєте і намагаєтеся вбити час. У той час азартні ігри були вирішенням.

Робити ставки по телефону було легко. Це не було схоже на реальні гроші. Мені не доводилося заходити в букмекерські контори і робити ставки там, де є обмеження.

Перш ніж ти дізнаєшся, що ти програв, не розумієш, яку суму ти втратив. На початку я вигравав і подумав, що це легкі гроші. Це затягує тебе трохи більше, і я почав програвати.

Хотів відігратися, намагаючись повернути свої гроші. Ти перебуваєш тут, щоб грати за свою країну або клуб, тому коли втрачаєш гроші, це впливає на тебе.

На щастя, мені вдалося повернути те, що я програв, і більше не ставив. Я вчився на своїх помилках. Якщо ви продовжуєте брати участь в азартних іграх, втратите більше. Ось тоді можна опинитися в поганій ситуації", – цитує Руні FOX Sports Australia.

Нагадаємо, зараз 34-річний Вейн Руні перебуває у таборі Дербі Каунті, де виконує роль граючого тренера.

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