Руні завершив кар'єру в MLS – ДС Юнайтед вилетів з плей-офф

Вейн Руні провів останній матч за ДС Юнайтед. Відомий форвард повертається на батьківщину.

МЛС, 1/8 фіналу

Торонто – ДС Юнайтед – 5:1

Голи: Дельгадо, 32, Лар'ї, 93, Осоріо, 95, 103, Делеон, 105+1 – Родрігес, 90+3

Вилучення: Арріола, 118

ДС Юнайтед припинив боротьбу за чемпіонство МЛС. Команда Вейна Руні розгромно поступилася Торонто – 1:5. Основний час завершився унічию 1:1, але в екстра-таймі канадці були на голову сильнішими.

Таким чином, цей матч став останнім для Вейна Руні в США, позаяк ДС Юнайтед провів останній офіційний матч сезону. Нападник був замінений на 105-й хвилині гри. Тепер Руні повернеться в Англію, де з 2020-го року стане граючим тренером Дербі Каунті.

Руні провів у США 18 місяців та забив у сезоні-2020 11 голів.

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