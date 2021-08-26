"Я не знаю, як це оцінювати, чесно кажучи. Якщо ви хочете дізнатися, чи вважаю я цей перехід можливим, то у мене є великі сумніви у цьому.

Ювентус поставив умову Роналду через чутки про трансфер у Манчестер Сіті

У Кріштіану велика спадщина в МЮ. Я не думаю, що він піде кудись через гроші. Я сумніваюся, що це може статися. Думаю, якщо він і покине Ювентус, то у нього більше шансів потрапити в ПСЖ.

З іншого боку, це футбол, все може бути. Раніше таке траплялося. Такі легенди МЮ, як Шмейхель, Енді Коул, грали за Сіті, Марк Хьюз тренував Сіті.

Таке бувало. Але у випадку з кимось рівня Роналду я не можу уявити подібний розвиток подій", – цитує Руні Sky Sports.

Нагадаємо, Роналду та Руні пліч-о-пліч захищали кольори Юнайтед у 2003-2009 роках.

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