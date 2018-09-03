Руні зафеєрив в МЛС: гол, 2 асисти та перемога для ДС Юнайтед

Колишній лідер Манчестер Юнайтед Вейн Руні продовжує результативні виступи за ДС Юнайтед в американській МЛС. Цього разу англієць вдало відіграв у матчі проти Атланти Юнайтед (3:1).

32-річний нападник взяв участь у всіх голах своєї команди. В першому таймі Руні віддав гольову передачу на Лусіано Акосту, який відкрив рахунок у поєдинку. На старті другої половини гри англієць реалізував пенальті, а на 77-й хвилині знову асистував Акості.

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Нагадаємо, що форвард став гравцем ДС Юнайтед влітку, покинувши ліверпульський Евертон. Усього в сезоні Вейн Руні вже провів 11 матчів, у яких забив 4 м'ячі та віддав 5 результативних передач. Столичний клуб іде сьомим у Східній конференції МЛС і наразі відстає від зони плей-офф на 6 очок.

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