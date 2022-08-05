ДС Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Крістіана Бентеке. Контракт розрахований на 2,5 роки, клуб має опцію автоматично продовжити його дію ще на рік. Форвард приєднається до команди після отримання візи.

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"Крістіан – топ-гравець, який тривалий час грав на найвищому рівні. Його досвід та здатність забивати голи та допомагати команді будуть безцінними. Для команди і для мене це дуже цікаве підсилення. Він відіграватиме значну роль", – заявив головний тренер ДС Юнайтед Вейн Руні.

До слова, останнім клубом 31-річного форварда був Крістал Пелас. Головний виклик у своїй кар'єрі Бентеке провалив – Ліверпуль свого часу платив за нього 46,5 млн євро, але розчарувався і дуже швидко перепродав, втративши 15 мільйонів.