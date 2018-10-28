Руні забив за ДС Юнайтед після неймовірного сольного проходу одноклубника

Нападник ДС Юнайтед Вейн Руні дублем допоміг своїй команді здобути перемогу над Нью-Йорк Сіті.

Руні відкрив рахунок у матчі вже на 8-й хвилині, але цей гол – повністю заслуга його одноклубника Лусіано Акости. Аргентинець перехопив м'яч на лівому фланзі та увірвався до штрафного майданчика, обігравши відразу чотирьох суперників.

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Перемога в сьогоднішньому матчі дозволила ДС Юнайтед гарантувати собі вихід в плей-офф. Варто зауважити, що на момент приходу Руні в американський клуб в липні команда посідала останнє місце в Східній конференції, але 12 голів і 6 результативних передач 32-річного англійця в 19 іграх кардинально змінили ситуацію.