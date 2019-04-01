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Руні забив розкішний гол майже з кутового у матчі проти Орландо

11:38 399 Читать на русском
Руні забив розкішний гол майже з кутового у матчі проти Орландо
Руні допоміг ДС Юнайтед перемогти Орландо

Форвард ДС Юнайтед Вейн Руні забив гол та віддав асист у матчі МЛС проти Орландо Сіті.

Легендарний англійський форвард Вейн Руні допоміг ДС Юнайтед перемогти Орландо Сіті в матчі 6-го туру МЛС.

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Спершу 33-річний нападник відзначився асистом у дебюті зустрічі, а на 30-й хвилині матчу забив ефектний гол, закрутивши м'яч дальній кут воріт з дуже гострого кута. У підсумку ДС Юнайтед здобув мінімальну перемогу з рахунком 2:1.

Вейн Руні – легенда МЮ з нав'язливим присмаком недосказаності, від білого Пеле до фарбування лавок

Теги
Світ Відеоновини МЛС Орландо Сіті ДС Юнайтед ДС Юнайтед Вейн Руні Вейн Руні
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