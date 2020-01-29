Руні відзначився дебютним голом за Дербі

Нападник Дербі Каунті Вейн Руні відзначився першим голом у складі нового клубу в рамках 29-го туру Чемпіоншипа.

Гол Вейна Руні не допоміг Дербі Каунті перемогти Лутон в матчі Чемпіоншипа.

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Англієць відкрив рахунок в матчі на 63 хвилині, відзначившись класним ударом у дев'ятку з лінії штрафного. Втім, Лутон в підсумку відсвяткував перемогу з рахунком (2:3).

Нагадаємо, що Вейн Руні уклав із Каунті контракт на 1,5 роки. Окрім виступів на полі екс-форвард Евертона, МЮ і ДС Юнайтед виконує функції помічника головного тренера Філліпа Коку.

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