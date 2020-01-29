toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРПАТИ ДИНАМО - КАЙРАТ

Руні відзначився дебютним голом за Дербі

00:10 24 Читать на русском
Руні відзначився дебютним голом за Дербі
Вейн Руні / Getty Images

Нападник Дербі Каунті Вейн Руні відзначився першим голом у складі нового клубу в рамках 29-го туру Чемпіоншипа.

Гол Вейна Руні не допоміг Дербі Каунті перемогти Лутон в матчі Чемпіоншипа.

Руні феєрично дебютував за Дербі Каунті – капітанська пов'язка, асист і перемога над Барнслі

Англієць відкрив рахунок в матчі на 63 хвилині, відзначившись класним ударом у дев'ятку з лінії штрафного. Втім, Лутон в підсумку відсвяткував перемогу з рахунком (2:3).

Нагадаємо, що Вейн Руні уклав із Каунті контракт на 1,5 роки. Окрім виступів на полі екс-форвард Евертона, МЮ і ДС Юнайтед виконує функції помічника головного тренера Філліпа Коку.

Лунін – герой в Каталонії: іспанська преса та фани вражені дуеллю українця з головною бестією Сегунди

blog_ava
Цітаішвілі та ще три гравці Динамо продовжать підготовку до другої частини сезону з командою U-19
28 січня
8335
Теги
Чемпіоншип Вейн Руні Вейн Руні Англія Відеоновини Дербі Каунті Дербі Каунті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
15
хв
Манчестер Сіті
21:45
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук