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Руні в ювілейному матчі відзначився ефектним голом паненкою з пенальті – його Дербі не втримав перемогу над Фулхемом

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Руні в ювілейному матчі відзначився ефектним голом паненкою з пенальті – його Дербі не втримав перемогу над Фулхемом
Вейн Руні / B/R Football

Дербі Каунті з Вейном Руні в складі розписав нічию з Фулхемом в рамках 34-го туру Чемпіоншипу. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіоншип 2019/20, 34-й тур

Дербі Каунті – Фулхем – 1:1

Голи: Руні, 55, (пен.) – Мітровіч, 71

Дербі Каунті та Фулхем не змогли виявити сильнішого в матчі Чемпіоншипа. Рахунок у другому таймі відкрив легенда англійського футбол Вейн Руні, який ефектним ударом паненкою реалізував пенальті. Однак ближче до кінця гри Мітровіч вирівняв становище, і поєдинок так і завершився нічиєю. Додамо, що цей матч став 500-м для Руні, який до того ж забив 211 гол в англійських лігах, і поступається лише Біллі Шарпу, в активі якого 229 забитих м'ячі.

Руні красивим голом зі штрафного та асистом допоміг Дербі Каунті розгромити Сток Сіті

Таким чином, Фулхем набрав 57 очок та залишився третім, Дербі Каунті з 45 пунктами розташувався на 12 місці.

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Теги
Відеоновини Англія Дербі Каунті Дербі Каунті Чемпіоншип Вейн Руні Вейн Руні Фулхем Фулхем
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