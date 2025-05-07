Руні розповів про милу розмову, яка відбулася у нього з колишнім товаришем по Манчестер Юнайтед – Генріхом Мхітаряном – після півфіналу ЛЧ Інтер – Барселона (4:3).

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Мхітарян відіграв 79 хвилин у захопливому півфінальному матчі-відповіді Ліги чемпіонів, перш ніж його замінив Давіде Фраттезі. Після фінального свистка Вейні Руні, який працював телеекспертом на цьому матчі, обійняв Мхітаряна.

"Ми говорили про дітей! Ми привітали один одного, а потім запитали один одного про дітей", – зазначив англієць. Трансляція Amazon показала зворушливий момент, коли Вейн і Генріх обійнялися, а потім Руні вказав на одного зі своїх дітей, які бігли по полю, після чого вони розсміялися.

Руні також особливо похвалив Дарміана, який замінив Янна Ореля Біссека на 71-й хвилині. Він сказав: "Я радий за них, особливо за Маттео, тому що у нього часом були важкі моменти в Манчестер Юнайтед".

Мхітарян виступав за "червоних дияволів" з липня 2016-го по січень 2018 року, зігравши 63 матчі, а Дарміан – з 2015-го по 2019 рік і зіграв 92 матчі.

Інтер прорвався до фіналу Ліги чемпіонів, здолавши Барселону в легендарній битві з сімома голами