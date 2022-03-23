Вейн Руні та Патрік Вієйра стали першими, хто поповнив список Зали слави АПЛ у 2022 році. Незабаром відкриється голосування, в якому вболівальники зможуть обрати ще 6-х гравців із 25-ти номінантів, інформує офіційний сайт Прем'єр-ліги.

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Руні майже всю кар'єру провів у Манчестер Юнайтед і став другим бомбардиром в історії АПЛ (208 голів). Також виступав за Евертон, а зараз Вейн очолює Дербі Каунті. Війєра пограв за Арсенал і Манчестер Сіті, зараз Патрік працює наставником Крістал Пелас.

Тепер Зала слави Англійської Прем'єр-ліги налічує 10 прізвищ. Окрім Руні з Вієйра, це Девід Бекхем, Денніс Бергкамп, Ерік Кантона, Стівен Джеррард, Рой Кін, Френк Лемпард, Алан Ширер і Тьєррі Анрі.

До слова, кожен, хто увійшов до Зали слави, отримує спеціальний медальйон зі своїм іменем та роком вступу, а Прем’єр-ліга жертвує 10 тисяч фунтів стерлінгів благодійній організації на вибір футболіста. Включення до Зали слави – найвища індивідуальна нагорода в англійському футболі.