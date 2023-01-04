Керівництво Евертона серйозно роздумує над тим, аби відправити Френка Лемпарда у відставку.

У минулому сезоні "іриски" ледве уникли вильоту. За половину нинішньої кампанії команда здобула лише 3 перемоги, в останніх 5 матчах – 4 поразки (зокрема, від Вулверхемптона, який йшов останнім).

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Лемпарда не звільнили відразу після фіаско проти Брайтона (1:4), але така ймовірність дуже висока, повідомляє MEN. Зараз керівництво клубу оцінює, наскільки команді можуть допомогти зміни на тренерському місту та придивляється до можливих кандидатів.

Зазначається, що фаворитом на те, аби замінити Лемпарда, став Вейн Руні. Його пов'язували з роботою в Евертоні, ще коли командою керував Рафаель Бенітес. Тоді нинішній наставник ДС Юнайтед вирішив залишитися в Дербі, з яким ледь не створив диво.

Також у списку можливих наступників Френка Лемпарда фігурують Шон Дайч, Девід Мойєс, Роберто Мартінес, Марсело Б'єлса та інші.

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