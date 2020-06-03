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Руні шокував своїм виглядом на тренуванні Дербі Каунті – тисячі євро витрачені намарно

22:11 845 Читать на русском
Руні шокував своїм виглядом на тренуванні Дербі Каунті – тисячі євро витрачені намарно
Вейн Руні / Фото ФК Дербі Каунті

Форвард Дербі Каунті Вейн Руні вражаюче "постарів" за кілька місяців.

Вейн Руні повернувся до тренувань разом з Дербі Каунті, але колеги у команді могли не впізнати нападника, повідомляє The Sun.

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34-річний гравець, схоже, змирився з проблемою випадіння волося і перестав навідуватись до фахівців за допомогою. Голову Вейна "прикрашали" рідкі волосини. За інформацією видання, форвард витратив більше 30 тисяч євро на пересадку волосся.

У нинішньому сезоні Чемпіоншипу Руні провів 11 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

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Теги
Англія Вейн Руні Вейн Руні Дербі Каунті Дербі Каунті
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