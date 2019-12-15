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Руні розповів про свою ціль в Дербі Каунті – у легендарного англійця амбітні плани

18:04 131 Читать на русском
Руні розповів про свою ціль в Дербі Каунті – у легендарного англійця амбітні плани
Вейн Руні / фото: Дербі Каунті

Колишній нападник збірної Англії Вейн Руні, який нещодавно приєднався до Дербі Каунті, заявив, що має намір вивести свій новий клуб в АПЛ.

"Я хочу повернути Дербі Каунті в Прем'єр-лігу. Сподіваюся зіграти свою роль для клубу. Раян Гіггз грав в АПЛ в 40 років. Гарет Баррі сказав, що хоче зробити те ж саме.

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Важливо розуміти футбол. Мова йде не тільки про біг, а й про те, щоб використовувати голову під час гри. Іноді це втрачається, тому що ви не забиваєте стільки голів, як раніше. Але з огляду на те, що навколо мене правильна команда, я все ще можу грати в Прем'єр-лізі", – наводить слова Руні Daily Mail.

Нагадаємо, угода з 34-річним форвардом розрахована на 18 місяців. За її умовами, Руні поєднуватиме ігрову кар'єру з роботою в тренерському штабі Дербі Каунті.

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Англія Вейн Руні Вейн Руні Дербі Каунті Дербі Каунті
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