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Руні провів перше тренування в Дербі Каунті

00:25 117 Читать на русском
Руні провів перше тренування в Дербі Каунті
Вейн Руні / Фото з відкритих джерел

Легендарний англійський нападник Вейн Руні сьогодні вперше вийшов на поле зі своїм новим клубом.

Екс-форвард збірної Англії Вейн Руні провів своє перше тренування у складі Дербі Каунті, повідомляє прес-служба клубу на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Руні приєднався до Дербі Каунті – в січні він стане граючим тренером клубу

34-річний футболіст в команді виступатиме у ролі граючого тренера. Допомагати головному тренеру футболіст почне зараз, але на поле в офіційних матчах вийде лише в січні наступного року.

Нагадаємо, угода з екс-форвардом Манчестер Юнайтед, Евертона та ДС Юнайтед розрахована на 18 місяців.

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Теги
Дербі Каунті Дербі Каунті Вейн Руні Вейн Руні Англія
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