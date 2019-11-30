Руні провів перше тренування в Дербі Каунті

Легендарний англійський нападник Вейн Руні сьогодні вперше вийшов на поле зі своїм новим клубом.

Екс-форвард збірної Англії Вейн Руні провів своє перше тренування у складі Дербі Каунті, повідомляє прес-служба клубу на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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34-річний футболіст в команді виступатиме у ролі граючого тренера. Допомагати головному тренеру футболіст почне зараз, але на поле в офіційних матчах вийде лише в січні наступного року.

Нагадаємо, угода з екс-форвардом Манчестер Юнайтед, Евертона та ДС Юнайтед розрахована на 18 місяців.

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