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Руні повернувся у збірну Англії

08:24 920 Читать на русском
Руні повернувся у збірну Англії
guess who's back? Вейн Руні / Фото AFP

Легендарний форвард Вейн Руні доводить, що є ще порох в порохівницях.

Футбольна асоціація Англії викликала на товариський матч проти збірної США ветерана команди Вейна Руні. Для 33-річного форварда це буде прощальний матч за національну команду.

Руні не вийде в основі на матч збірної Англії проти США – Саутгейт пояснив своє рішення

Нападник прибув у розташування команди "трьох левів" та тренується зі своїми партнерами по збірній.

Нагадаємо, спаринг Англія – США відбудеться 15 жовтня, початок о 22:00.

Товариські матчі

Англія - США: Четвер 15 листопада 2018

Англія
до матчу
1
дн
:
12
год
:
13
хв
США
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Теги
Англія Вейн Руні Вейн Руні Англія Англія Товариські матчі Англія - США
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