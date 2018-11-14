Руні повернувся у збірну Англії

Легендарний форвард Вейн Руні доводить, що є ще порох в порохівницях.

Футбольна асоціація Англії викликала на товариський матч проти збірної США ветерана команди Вейна Руні. Для 33-річного форварда це буде прощальний матч за національну команду.

Руні не вийде в основі на матч збірної Англії проти США – Саутгейт пояснив своє рішення

Нападник прибув у розташування команди "трьох левів" та тренується зі своїми партнерами по збірній.

Нагадаємо, спаринг Англія – США відбудеться 15 жовтня, початок о 22:00.