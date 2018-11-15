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Руні планує розпочати тренерську кар'єру

14:30 431 Читать на русском
Руні планує розпочати тренерську кар'єру
Вейн Руні / Фото sportzwiki

Легендарний форвард збірної Англії та Манчестер Юнайтед Вейн Руні має намір стати тренером.

Журналісти поцікавились у колишнього нападника МЮ, а нині гравця ДС Юнайтед Вейна Руні щодо можливості розпочати тренерську кар'єру.

Руні розповів, як Гвардіола і Клопп допомагають англійським футболістам

"Так, це те, що мені цікаво, і я хочу це зробити", – цитує Руні офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Руні завершив виступи за збірну Англії в 2016 році. Всього він провів за національну команду 119 матчів, забив 53 голи і є найкращим бомбардиром в її історії.

Сьогодні, 15 жовтня, відбудеться спаринг Англія – США, який стане прощальним матчем для Руні у футболці "трьох левів". Початок о 22:00.

Роналду зізнався, що сумує за Руні та натякнув на можливе возз'єднання дуету

Товариські матчі

Англія - США: Четвер 15 листопада 2018

Англія
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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Вейн Руні Вейн Руні Англія Англія Англія - США
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