Руні планує розпочати тренерську кар'єру

Легендарний форвард збірної Англії та Манчестер Юнайтед Вейн Руні має намір стати тренером.

Журналісти поцікавились у колишнього нападника МЮ, а нині гравця ДС Юнайтед Вейна Руні щодо можливості розпочати тренерську кар'єру.

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"Так, це те, що мені цікаво, і я хочу це зробити", – цитує Руні офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Руні завершив виступи за збірну Англії в 2016 році. Всього він провів за національну команду 119 матчів, забив 53 голи і є найкращим бомбардиром в її історії.

Сьогодні, 15 жовтня, відбудеться спаринг Англія – США, який стане прощальним матчем для Руні у футболці "трьох левів". Початок о 22:00.

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