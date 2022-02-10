"Чи погодився б на роботу в Евертоні або Манчестер Юнайтед? Звичайно, я так і зробив би. На цей момент я зосереджений на Дербі Каунті та збереженні прописки у Чемпіоншипі, але Манчестер Юнайтед та Евертон – два клуби, які мені дуже близькі.

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Сподіваюся, одного разу в майбутньому зможу тренувати одну з цих команд. Це було б великим досягненням для мене", – цитує Руні Goal.

Нагадаємо, Вейн є вихованцем Евертона, а в 2004-му Манчестер Юнайтед придбав його за 37 млн євро. Нещодавно тренером "ірисок" став Френк Лемпард.

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