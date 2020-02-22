Руні оригінально пояснив виконання пенальті паненкою

Форвард Дербі Каунті Вейн Руні прокоментував свій ефектно реалізований пенальті в матчі проти Фулхема.

"Я ніколи не пробивав паненкою з пенальті. Я знаю, що голкіпери вивчають виконання пенальті гравцями. Це був сюрприз для воротаря, але на щастя, все вдалось.

Руні в ювілейному матчі відзначився ефектним голом паненкою з пенальті – його Дербі не втримав перемогу над Фулхемом

Я почуваюсь добре, все ще насолоджуюся грою. Це 500 матч, але я святкуватиму тоді, коли закінчу грати", – наводить слова Руні Daily Star.

Нагадаємо, Руні допоміг Дербі зіграти внічию з лідером Чемпіоншипа Фулхемом (1:1), красиво реалізувавши пенальті.

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