Руні оформив дебютний хет-трик в МЛС

Нападник ДС Юнайтед Вейн Руні відзначився хет-триком.

У 3 турі МЛС ДС Юнайтед Вейна Руні приймав Реал Солт Лейк. Колишня зірка Манчестер Юнайтед забив 3 голи, а його команда здобула перемогу з рахунком 5:0.

У епізоді з першим голом, Руні вдало реалізував пенальті. Другий гол забив після виходу віч-на-віч з голкіпером, а у епізоді з третім взяттям воріт замкнув передачу партнера.

Нагадаємо, англійский нападник перейшов у ДС Юнайтед влітку минулого року, за цей час Руні зіграв 24 матчі, забив 15 голів та віддав 6 результативних передач.

35' | @WayneRooney steps up and buries the PK! 1-0 United!#DCU | #DCvRSL pic.twitter.com/BBscS7tAw4