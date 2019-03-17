Руні оформив дебютний хет-трик в МЛС

Нападник ДС Юнайтед Вейн Руні відзначився хет-триком.
У 3 турі МЛС ДС Юнайтед Вейна Руні приймав Реал Солт Лейк. Колишня зірка Манчестер Юнайтед забив 3 голи, а його команда здобула перемогу з рахунком 5:0.
Руні має проблеми з алкоголем – дружина легендарного форварда погрожує покинути його
У епізоді з першим голом, Руні вдало реалізував пенальті. Другий гол забив після виходу віч-на-віч з голкіпером, а у епізоді з третім взяттям воріт замкнув передачу партнера.
Гайтан став гравцем Чикаго Файр
Нагадаємо, англійский нападник перейшов у ДС Юнайтед влітку минулого року, за цей час Руні зіграв 24 матчі, забив 15 голів та віддав 6 результативних передач.