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Руні оформив дебютний хет-трик в МЛС

09:17 581 Читать на русском
Руні оформив дебютний хет-трик в МЛС
Вейн Руні / Соцмережі

Нападник ДС Юнайтед Вейн Руні відзначився хет-триком.

У 3 турі МЛС ДС Юнайтед Вейна Руні приймав Реал Солт Лейк. Колишня зірка Манчестер Юнайтед забив 3 голи, а його команда здобула перемогу з рахунком 5:0.

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У епізоді з першим голом, Руні вдало реалізував пенальті. Другий гол забив після виходу віч-на-віч з голкіпером, а у епізоді з третім взяттям воріт замкнув передачу партнера.

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Нагадаємо, англійский нападник перейшов у ДС Юнайтед влітку минулого року, за цей час Руні зіграв 24 матчі, забив 15 голів та віддав 6 результативних передач.

Теги
Світ Відеоновини Вейн Руні Вейн Руні МЛС ДС Юнайтед ДС Юнайтед
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