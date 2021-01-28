"Чесно кажучи, я не здивувався цій новині. У Челсі така манера ведення бізнесу, і звільнення Френка Лемпарда не стало таким вже й великим сюрпризом. Вважаю, він заслуговував продовження роботи на Стемфорд Брідж. У минулому сезоні він досяг успіху з Челсі у складних обставинах.

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У команді з'явилися нові футболісти. На те, щоб побудувати команду і почати боротися за титули, потрібен час. Якщо говорити про набрані очки, то я не думаю, що вони так вже сильно відставали від боротьби за титул навіть в цьому сезоні.

Звичайно, для Лемпарда і помічників це розчарування, але особисто я не здивований. Упевнений, і сам Френк розумів, що часу йому не дадуть, коли підписував контракт з Челсі. Там вимагають завойовувати трофеї – і це, з одного боку, добре, тому що змушує тренерів давати результат, але з іншого боку, якщо вже ви дозволяєте привести кілька гравців з різних країн, то дайте тренеру хоча б доопрацювати сезон", – цитує Руні Sky Sports.

Нагадаємо, на посаді тренера Челсі Лемпарда замінив німецький фахівець Томас Тухель, який також нещодавно був звільнений з ПСЖ.

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