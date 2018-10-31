Руні не вірить, що гравці Манчестер Юнайтед "зливають" Моурінью

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні впевнений, що у Жозе Моурінью немає конфлікту з гравцями.

"Очевидно, зараз в МЮ важкий період, але Жозе Моурінью дуже досвідчений тренер і деяким гравцям треба виступати трохи краще.

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Я ніколи не чув про жодного футболіста, який не хотів би грати через конфлікт з тренером. Не думаю, що гравець може собі таке дозволити. Потрібно поважати клуб, фанатів і одноклубників.

Не думаю, що якийсь гравець, особливо з МЮ, не захоче грати за Жозе. Упевнений, що всі вони багато працюють", – цитує Руні BBC Sport.

Нагадаємо, після 10-ти турів АПЛ Юнайтед знаходиться на 8-й сходинці, маючи в активі 17 очок.

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